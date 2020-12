Salieron a la luz un video y un audio inéditos de Diego Maradona: backstage de cuando interpretó a Dios y una declaración de amor a Boca

Diego Armando Maradona sigue generando sensaciones encontradas. A dos días de que se cumplan dos meses de su muerte, Pelusa fue tendencia por un video y un audio inéditos que se volvieron virales en las redes sociales.

El primero se trata de imágenes del backstage del comercial que Maradona grabó para Tecate en 2016. La cervecera mexicana armó una verdadera superproducción publicitaria, con estrellas del Real Madrid y de Juventus.

En la historia, le encargan a alguien llamado Noé (Norberto Orlando Echeverri, Noé para los amigos) que construya una cancha, a la manera del arca, para salvar a un fútbol que está en peligro. No es difícil imaginar quién fue el elegido para representar a Dios.

Video inédito del backstage de Diego Maradona interpretando a Dios para una publicidad de México

El video del backstage con Diego interpretando a Dios fue publicado en Twitter por el periodista Rashid Ali García. El comercial contó con grandes figuras de ese entonces como el defensor portugués Pepe, el mediocampista alemán Toni Kroos y el arquero costarricense Keylor Navas.

El cierre es con el mismísimo Diego Maradona emulando su gol con la mano contra los ingleses, aunque esta vez anota con la cabeza.

El caso del audio también lo dio a conocer el periodista Rashid Ali García, quien publicó un fragmento del diálogo que mantuvo con Diego Maradona años atrás. En la grabación, que prometió no ser la única, Pelusa declara su amor por Boca una vez más. A la hora de referirse a su equipo favorito, el ex futbolista xeneize no dudó.

En un audio inédito, Diego Maradona habla de su amor por Boca

“Boca es el equipo de mi corazón. Amo Napoli, respeto a todos los equipos en los que jugué. Newell’s, Sevilla, todos, pero Boca es diferente, es pasión; una pasión que se lleva bien adentro”, aseguró Pelusa, quien nunca ocultó lo que el Xeneize significaba en su vida.

Rashid Ali García, maradoniano como se declara, puso en contexto aquel encuentro que tuvo con el astro del fútbol mundial. Fue durante un cuadrangular +45, denominado Diego Maradona, cuando el DT dirigía al Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

“Los equipos tendrían los colores del Napoli, Sevilla, NOB y Boca. Al final no nos llegaron las originales de Boca y Newell’s, así que hubo que repentizar y apareció el Barsa por La Lepra y un Boca improvisado”, contó el periodista en su cuenta de Twitter (@RashidArgentina).

