Las 100 personalidades más destacadas del deporte argentino en la última década según la Fundación Konex

El gran jurado de la Fundación Konex eligió a las 100 personalidades más destacadas del deporte argentino en la última década. Así lo anunciaron en forma conjunta el presidente de la fundación, el doctor Luis Ovsejevich, y el presidente de los jurados de los Premios Konex 2020, el legendario Emanuel Ginóbili. Supone la quinta oportunidad en que la actividad de deportes es considerada para dedicar los galardones: las ediciones anteriores se celebraron en 1980, 1990, 2000 y 2010.

Se designaron al menos cinco deportistas en 21 disciplinas. Todos los atletas, que recibirán sus diplomas de honor, fueron elegidos por un jurado de veinte expertos que ya han recibido galardones similares en las ediciones anteriores. El presidente es el ex basquetbolista Emanuel Ginóbili, el Secretario General es el ex rugbier Hugo Porta y la figura invitada para participar de las selecciones es la ex tenista Gabriela Sabatini. Ellos se autoexcluyeron en la nominación, por eso sus nombres no figuran en la lista de los premiados.

“Debido a las restricciones para llevar adelante eventos masivos a puertas cerradas, la ceremonia de los Diplomas al Mérito no podrá llevarse adelante en su forma tradicional. Sin embargo, los Premiados Konex correspondientes a las 21 disciplinas serán contactados y la Fundación Konex coordinará con cada uno la entrega de los Diplomas”, anunciaron desde un comunicado.

Asimismo, se comunicaron “Menciones Especiales” por el significativo aporte al deporte al Equipo Argentino Copa Davis de 2016, a Oscar Panno en virtud a su trayectoria, a la Fundación PUPI del ex futbolista Javier Zanetti, a la Selección Argentina de Softball que el año pasado se consagró campeón del mundo, a la Selección Argentina Masculina de Hockey sobre Césped, a la Carrera de Miguel.

El Konex de Honor, la distinción entregada a una personalidad de sobresaliente relieve fallecida en la última década, fue para Roberto De Vicenzo. En las dedicatorias, hubo una mención especial a la memoria de Diego Armando Maradona: la selección se venció antes de su fallecimiento. La Fundación Konex dedica esta edición 2020 al recuerdo de quien en 1990 recibiera el Konex de Brillante, el mayor galardón que otorga la institución que desde 1980 instituyó un certamen de premiación. “ El propósito es sembrar el porvenir, premiando el presente en cuanto es permanente y digno, para que el ejemplo de los mejores sirva de factor de emulación a nuestra juventud ”, argumentó el doctor Ovsejevich.

Para completar la celebración, en el primer semestre del año próximo, el jurado elegirá a la personalidad que ostente la trayectoria más significativa cada de uno de los quintetos para otorgarle el Konex de Platino. Entre los premiados, se seleccionará al más destacado, que recibirá el Konex de Brillante, el máximo galardón que brinda la institución. Ya lo ganaron Juan Manuel Fangio en 1980, Diego Armando Maradona diez años después, Gabriela Beatriz Sabatini en el cambio de siglo y Emanuel Ginóbili en 2010.

Los 100 premiados:

1) Ajedrez

Diego Flores

Carolina Luján

Sandro Mareco

Federico Pérez Ponsa

Alan Pichot

2) Atletismo

Hernán Barreto

Belén Casetta

Germán Chiaraviglio

Germán Lauro

Yanina Martínez

Braian Toledo

3) Automovilismo

Facundo Ardusso

Agustín Canapino

José María López

Guillermo Ortelli

Matías Rossi

4) Basquetbol

Facundo Campazzo

Nicolás Laprovittola

Andrés Nocioni

Pablo Prigioni

Luis Scola

5) Boxeo

Brian Castaño

Marcos Maidana

Sergio Martínez

Lucas Matthysse

Omar Narváez

6) Canotaje y Remo

Sabrina Ameghino

María Gabriela Best

Miguel Correa

Rubén Rézola Voisard

Cristian Rosso / Ariel Suárez

7) Ciclismo

Leandro Bottasso

María Gabriela Díaz

Rodrigo López

Walter Pérez

Maximiliano Richeze

Eduardo Sepúlveda

8) Director Técnico

Eduardo Gallardo

Marcelo Gallardo

Sergio Hernández

Carlos Retegui

Diego Simeone

9) Equitación

Justo Albarracín

Matías Albarracín

Luis Pedro Biraben

Martín Dopazo

José María Larocca

10) Fútbol en la Argentina

Diego Milito

Leonardo Ponzio

Juan Román Riquelme

Maximiliano Rodríguez

José Sand

11) Fútbol en el Exterior

Sergio Agüero

Ángel Di María

Gonzalo Higuaín

Javier Mascherano

Lionel Messi

12) Golf

José Cóceres

Fabián Gómez

Ricardo González

Emiliano Grillo

Andrés Romero

13) Handball

Gonzalo Carou

Federico Fernández

Valentina Kogan

Federico Pizarro

Diego Simonet

14) Hockey

Luciana Aymar

Pedro Ibarra

Delfina Merino

Carla Rebecchi

Lucas Vila

15) Judo, Lucha y Artes Marciales

Patricia Bermúdez

Sebastián Crismanich

Lucas Guzmán

Franco Icasati

Paula Pareto

16) Natación

Virginia Bardach

Cecilia Biagioli

Federico Grabich

Delfina Pignatiello

Julia Sebastián

17) Polo

Adolfo Cambiaso

Pablo Mac Donough

Juan Martín Nero

Facundo Pieres

Hilario Ulloa

18) Rugby

Felipe Contepomi

Agustín Creevy

Juan Martín Fernández Lobbe

Juan Imhoff

Nicolás Sánchez

19) Tenis

Juan Martín del Potro

Federico Delbonis

Gisela Dulko

Gustavo Fernández

Juan Mónaco

Diego Schwartzman

20) Voleibol

Yael Castiglione

Facundo Conte

Luciano De Cecco

Yamila Nizetich

Sebastián Solé

21) Yachting

Julio Alsogaray

Lucas Calabrese

Cecilia Carranza Saroli

Juan De la Fuente

Santiago Lange

