Víctor Hugo Morales le dedicó su editorial a Diego Maradona: “Lloramos a uno de los artistas más maravillosos que este país haya dado”

El recuerdo de Víctor Hugo Morales sobre Diego Armando Maradona

La muerte de Diego Maradona, ocurrida este miércoles a los 60 años, impactó en Argentina y en el mundo y deja huérfanas a las millones de personas que admiraron la carrera deportiva del considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol del planeta.

Entre los periodistas más cercanos a él se destaca Víctor Hugo Morales, quien este miércoles aprovechó su espacio en el canal C5N para recordar con alegría, pese a su dolor, a quien fue uno de los futbolistas más importantes -sino el más- de la historia.

“La palabra emoción está un poco pálida porque adentro tiene mucho más todavía para decir que el simple enunciado de emoción y la tristeza, que debe ser la palabra más mencionada hoy en la Argentina y quizás en el mundo. También se hace una palabra pobre, porque nada alcanza lo que nos sucede”.

La tristeza de quien relató en 1986 los goles de Maradona ante Inglaterra se vio reflejada en sus ojos, humedecidos por las lágrimas que intentaban salir, y pese a no mostrar tristeza en su habla, sí la transmitió con sus palabras: “Estoy muy conmovido, Diego consiguió una vez más unanimidad, nos regaló un día bueno, un día de que somos un poco mejores. Ninguna persona que esté mirando ahora la televisión deja de encontrar en sí mismo los mejores valores. Todos somos un poco mejores gracias a las tristeza, a la emoción, la nostalgia, a la melancolía, que provoca una jornada en la que estamos llorando a uno de los artistas más maravillosos y al mas grande jugador de fútbol que este país de futbolistas haya dado”.

Víctor Hugo recordó anécdotas con Maradona

Morales aprovechó el tiempo para recordar viejas anécdotas, sobre todo en el ciclo De Zurda que compartieron para Telesur durante el Mundial de Brasil 2014. Contó entonces que Maradona le regaló un reloj de miles de dólares que le fue robado hace unos años y al enterarse del sucedo, el ex futbolista quiso comprarle otro. Además, relató cuando Diego fue a reclamar que le pagaran más sueldo del que habían acordado al conductor, porque él entendía que lo merecía.

“Hay que ser un ser muy especial, tener el corazón de piedra, ser un perro verde para no sentir que la vida se ha llevado a alguien muy preciado, muy querido, pero alguien que al mismo tiempo encuentra alivio. Porque el alivio de Diego le permite entrar en la leyenda que Diego se merece”.

A su vez, subrayó que todos los males que rodearon a Maradona a lo largo de su vida, pasarán a la historia, porque en la leyenda entrarán los momentos más felices y espectaculares de su carrera: “El Diego que entra en la historia será este, el de sus grandes jugadas, el de momentos más inspirados, no el que a una buena parte del periodismo le sirvió para construir un nombre que fuese vendedor. Diego está ahora entrenado en la leyenda buena, en la que se merece”.

Con respecto a sus últimos meses de vida, el periodista uruguayo admitió que no lo veía bien: “Verlo tan mal como estaba siempre era un tema de mucha tristeza, si no se iba a recuperar si no podía ser otra vez la sonrisa de Pelusa, el que canta como nadie ese tango en el que menciona a su mama, quizás este alivio sea bueno para él y para los que lo queremos entrañablemente”.

“Diego ahora está en paz y seguramente encuentre a lo que mas ha querido en su vida que es su padre y su madre”, sostuvo.

También, Morales aprovechó para criticar a quienes lo exprimían para obtener rédito de cualquier tipo y recordó que Maradona nunca buscó eso de otras personas: “Lo entrevisté muchas veces y él se daba cuenta que yo lo cuidaba. Diego no merecía que sacaran de él siempre ventaja, la ventaja del reportaje grandioso que le hacía un periodista era hacerlo hablar duramente de algunos temas. Él tenía tanto para dar, era tan ingenioso... su famosas frases... todo eso hacen de Diego un ingenio. Yo siempre tuve la sensación de que si Diego no era futbolista su inteligencia natural le hubiesen permitido destacar en cualquier orden de la vida, si diego hubiera sido político era presidente”.

Mientras Argentina intenta salir de la consternación, los seguidores del fallecido astro se concentran en la tarde de este miércoles al pie del emblemático Obelisco para homenajear allí a su ídolo. También lo hacen a las puertas de diversos estadios de fútbol, como la cancha del Argentino Juniors, en el barrio porteño de La Paternal, o el estadio del Boca Juniors.

En tanto, Alberto Fernández confirmó que el velatorio se realizará a partir del jueves en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo. Hasta el papa Francisco ha recordado “con afecto” y “en oración” a su compatriota, según informó el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni. Y es que no hay argentino que este miércoles no recuerde las hazañas de “El 10” y que no se le escape un lagrimón rememorando el mítico gol a los ingleses en México 86, aquel “barrilete cósmico” que hoy remontó vuelo hasta la eternidad.

Seguí leyendo:

Los 11 momentos que marcaron por siempre la salud de Diego Maradona

“Se fue un genio”: la muerte de Maradona en los principales medios del mundo

Jorge Valdano se emocionó en plena transmisión al recordar a Maradona

Así fueron los últimos minutos de Diego Maradona antes de morir

La Justicia investigará las causas de la muerte de Diego Maradona: la familia autorizó la realización de la autopsia