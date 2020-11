Jorge Valdano se emocionó en plena transmisión al recordar a Diego Armando Maradona

Jorge Valdano se quebró al recordar a Maradona

La noticia generó un impacto mundial. A pesar de la operación que había tenido días atrás, Diego Armando Maradona se encontraba recuperándose en su nueva casa de Tigre. En horas del mediodía de este martes 25 de noviembre, murió a raíz de un paro cardiorrespiratorio. El planeta quedó impactado con lo ocurrido y sus más cercanos estuvieron visiblemente conmovidos.

El caso de Jorge Valdano fue uno de los más notorios. El ex goleador se desempeña actualmente como comentarista de fútbol para la televisión español. Estaba apostado en el estadio del Atlético de Madrid, a la espera del duelo por Champions League del equipo local contra el Lokomotiv de Rusia. Cuando su compañera en el piso le dio el pase, el ex futbolista intentó realizar un homenaje para su ex compañero. No pudo terminar de hablar.

“Me sorprendió mucho la noticia y como a todos me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre”, inició su recuerdo. Su compañera le repreguntó: “Tendrá recuerdos imborrables con él, ¿qué te viene a la cabeza?”.

“Bueno, muchos de los recuerdos que cuando los rememoraba me producían una sonrisa...”, alcanzó a decir el hombre de 65 años que fue una de las piezas claves en la obtención del título mundial de 1986 que catapultó a Diego al Olimpo de los más grandes.

Después de varios segundos con lágrimas en los ojos y sin poder decir nada, su compañera cerró el contacto: “Jorge si no puedes seguir luego volvemos a conectar contigo sin ningún problema. Entendemos la emoción del momento”. El silencio se extendió. Y desde el piso solo alcanzaron a decir: “Volvemos luego Jorge, gracias”.

En aquella Copa del Mundo, Valdano anotó cuatro tantos (uno de ellos en la final contra Alemania) y Diego cinco, transformándose en los máximos artilleros de la Albiceleste en ese certamen.

Minutos más tarde, el ex delantero, quien también fue dirigente del Real Madrid, se reincorporó a la transmisión: “Decía que lo que me provocaba entonces una sonrisa ahora me produce ahora tristeza. No hay sitio mejor para despedirle que este, un estadio de fútbol. Sólo por lo que hizo en esos 100 metros por 70 yo creo que la vida le valió la pena. Le valió la pena a mucha gente que lo admiró, lo idolatró y hoy lo está despidiendo como algo más que un futbolista, como un prócer. Hasta la pelota lo va a llorar seguramente hoy”.

