Boca oficializó la lista de 40 jugadores para la Copa: el probable equipo de Russo para visitar a Libertad

Boca confirmó la lista de 40 jugadores para la Copa Libertadores y se prepara para la reanudación ante Libertad en Paraguay (EFE/Rayner Peña/Archivo)

Boca oficializó este domingo la lista de 40 jugadores para la reanudación de la Copa Libertadores. La novedad fue que la misma contó con un cupo extra de diez futbolistas debido a la pandemia de coronavirus.

Entre los nombres que confirmó el Xeneize se destaca la presencia de Sebastián Villa, quien no será tenido en cuenta hasta tanto la Justicia no se expida en la denuncia de su ex pareja, Daniela Cortés, por violencia de género.

Además, Walter Bou vuelve a formar parte del equipo luego de su préstamo, aunque continúan las gestiones con Talleres de Córdoba y algunos clubes europeos interesados en él. Por supuesto, también se encuentran en la lista varios juveniles que aún no cuentan con experiencia en la Copa Libertadores.

(BocaJrsOficial)

La buena noticia de la jornada de domingo fue la vuelta de Miguel Ángel Russo a los entrenamientos. El entrenador de Boca se reintegró a las prácticas, después de pasar 14 días aislado y comunicado con el plantel a través de la plataforma Zoom. La jornada incluyó los hisopados PCR exigidos por la Conmebol antes del reinicio de la Copa Libertadores.

Russo, paciente de doble riesgo por edad (64 años) y comorbilidad (una enfermedad oncológica), había sido separado de la delegación xeneize cuando estalló la burbuja sanitaria con un brote de contagios de coronavirus.

Sin embargo, difícilmente el DT pueda viajar este miércoles a Asunción de Paraguay para el partido del jueves ante Libertad, que marcará la vuelta del equipo al máximo torneo continental por la tercera fecha del Grupo H. Tampoco sería parte del viaje que Boca deberá la siguiente semana para enfrentar a Independiente Medellín de Colombia, el jueves 24.

Miguel Ángel Russo volvió a los entrenamientos de Boca en Ezeiza (Boca oficial)

Boca se entrenó esta mañana con 29 jugadores en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, después del alta recibido por 18 de ellos, que habían dado positivo de Covid-19 en la concentración realizada en un hotel de Tristán Suárez.

La principal preocupación ahora es cuidar a los seis jugadores que todavía no tuvieron la enfermedad, entre ellos, el colombiano Jorman Campuzano y el peruano Carlos Zambrano, posibles titulares el jueves próximo. Todavía quedan cuatro jugadores aislados del plantel que transitan la cuarentena de 14 días a la espera de recibir el alta médica.

Desde un gazebo ubicado a un costado de la cancha principal del predio, Russo supervisó un táctico de fútbol reducido con los futbolistas mezclados, sin dar indicios de la formación titular que dispondrá en Asunción. La última parte del trabajo la observó desde el ventanal de uno de los comedores del primer piso.

Sebastián Villa fue incluido en la lista, pero no jugará en Boca hasta no resuelva su situación judicial por la denuncia de violencia de género de su ex pareja, Daniela Cortés (REUTERS/Agustin Marcarian)

El plantel boquense no realizó -desde que volvió a los entrenamientos- ningún partido previo ni práctica entre titulares y suplentes. Casi todos los trabajos fueron individuales y en grupos de seis o tres futbolistas debido a la pandemia de coronavirus.

El posible equipo titular para enfrentar a Libertad no cambiaría mucho de la base que ganó la Superliga 2019/20: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Lisandro López o Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo “Pol” Fernández, Edwin Cardona o Gonzalo Maroni; Carlos Tevez y Franco Soldano.

El plantel de Boca trabajará en Ezeiza hasta el miércoles próximo cuando embarque a las 19 en un vuelo chárter de sólo 50 pasajeros rumbo a la capital paraguaya para enfrentar el jueves a Libertad, desde las 21.

Boca jugará ante Libertad de Paraguay, equipo dirigido por Ramón Díaz (EFE /Nathalia Aguilar /Archivo)

Con dos fechas jugadas, Boca suma cuatro puntos en el Grupo H de la Copa Libertadores, mientras que Libertad es líder con seis. Caracas de Venezuela tiene un punto y cierra Independiente Medellín sin unidades.

LA LISTA DE LOS CONVOCADOS DE BOCA PARA LA COPA LIBERTADORES

Esteban Andrada, Lisandro López, Emmanuel Más, Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Walter Bou, Guillermo Fernández, Agustín Obando, Ramón Ábila, Carlos Tevez, Eduardo Salvio, Javier García, Gastón Gerzel, Nicolás Capaldo, Marcelo Weigandt, Aaron Molinas, Agustín Rossi, Frank Fabra, Mauro Zárate, Gastón Ávila, Jorman Campuzano, Sebastián Villa, Iván Marcone, Carlos Izquierdoz, Agustín Almendra, Enzo Roldán, Franco Soldano, Manuel Roffo, Leonardo Jara, Edwin Cardona, Mateo Retegui, Gonzalo Maroni, Alan Varela, Exequiel Zeballos, Renzo Giampaoli, Cristian Medina, Agustín Sandez, Luis Vásquez, Exequiel Fernández Carballo, Iván Alvariño.

