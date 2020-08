Paso a paso: cómo es el protocolo para la práctica individual de tenis tras su habilitación

View this post on Instagram

🎾🙌🏼¡VOLVIÓ EL TENIS EN CABA! En el primer día de actividad en la Ciudad se vieron canchas ocupadas, un gran entusiasmo de toda la familia del tenis y, sobre todo, un gran sentido de la responsabilidad por parte de los clubes y de quienes se acercaron a ellos para cumplir con el #ProtocoloAAT. Pudieron comprobarlo @marianozabaletaoficial y @cesfrancis en su recorrido por 4 clubes porteños: @clubbelgranooficial @teniscasla @racket_club @harrodstenis 💪🏼¡Vamos por más!