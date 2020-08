El paraguayo Cáceres reveló qué consecuencias tuvo su crítica a Riquelme porque no corría

Juan Román Riquelme y Julio César Cáceres vivieron un tenso episodio en el vestuario de Boca en 2008

Julio César Cáceres habló de la polémica frase cuando jugaba en Boca. El ex defensor criticó a Juan Román Riquelme porque no corría y destapó una ola de rumores sobre internas en un vestuario caldeado de Boca en 2008. Pese a ello, el equipo pudo reponerse del problema mediático y se terminó consagrando campeón.

“Me equivoqué con Román”, reconoció por estas horas Cáceres al ser consultado por aquel episodio en el que había asegurado que “algunos compañeros se molestan con sus actitudes (por las de Riquelme). En algunos partidos aparenta correr y en otros está pasivo”. Estos dichos, en medio de una convocatoria a la Selección de Paraguay para una radio local, trajeron a primer plano la eterna división en el vestuario de Boca por dos de los máximos ídolos de la institución: Juan Román Riquelme y Martín Palermo.

“Pero ganamos el campeonato porque nos unimos”, reconoció Cáceres más de una década después. Además de admitir su error, contó que pidió una reunión con todo el plantel en el vestuario para ofrecer sus disculpas: “Yo me equivoqué con el comentario que hice sobre Román y le pedí disculpas a todo el grupo en una charla que tuvimos. Ese grupo era muy fuerte, y también es de hombre reconocer que uno se equivocó”, reveló en diálogo con Mundo Boca Radio.

Y agregó: “Ese campeonato (por el Apertura 2008 tras el triangular con Tigre y San Lorenzo) lo empezamos a remontar luego de la victoria contra River en el Monumental (1-0, con gol de Viatri), ahí nos dimos cuenta que podíamos. Nos pasó de todo en ese torneo, incluso la muerte de Pedro Pompilio. Gracias a Dios pudimos llegar al triangular. Y lo ganamos porque nos unimos”.

Abrazo entre Cáceres y Riquelme tras el triunfo en el Monumental ante River con gol de Lucas Viatri

Además de ese torneo con una atrapante definición, Julio César Cáceres obtuvo la Recopa Sudamericana con Boca frente a Arsenal. Pero su estadía en el Xeneize no duró mucho, ya que un año después sorprendió al emigrar tres días antes del comienzo de la pretemporada a comienzos de 2010. Actualmente, con 40 años, defiende los colores de Olimpia.

Aquellos dichos del paraguayo no se limitaron a la actitud de Riquelme en los entrenamientos o partidos, sino que blanquearon un quiebre interno que a esa altura era un secreto a voces. “Riquelme es un tipo complicado, difícil de manejar para los técnicos por su forma de ser. Debe ser difícil para un técnico aceptar sus movimientos”, indicó Cáceres en ese entonces en declaraciones a radio Cáritas de Paraguay.

Y agregó: “Algunos compañeros se molestan con sus actitudes (por las de Riquelme). En algunos partidos aparenta correr y en otros está pasivo. Yo lo veo como cansado o saturado mentalmente. Rinde más en la selección que en Boca. Cuando no tenés motivación tenés que dar un paso al costado”. Y al compararlo con Palermo, avivó la llama: “La diferencia entre Riquelme y Palermo es que Martín tiene 34 años y vos lo ves haciendo la pretemporada a la par de un chico de 17, algo que te sorprende porque ganó todo. Palermo sabe manejar el grupo, siempre apoya, nunca tiene una mala cara, apunta al grupo, esas son las diferencias que tienen estas dos personas”.

Riquelme no se quedó callado y en ese entonces también le respondió de forma muy dura. “Este muchacho trota al lado mío, se me hace el simpático, por eso digo que todo esto es raro. En cada lugar de donde se fue, se fue mal. Ya sea con el vestuario o con el presidente del Club donde estuvo. Hace unos meses atrás (Cáceres) fue muy criticado y el pelotudo que lo fue a defender fue Riquelme. Si se quiere ir, que se siente con el presidente y que arreglen lo que tengan que arreglar”, disparó Román en diálogo con Fox Sports.

Y el ídolo continuó: “Él lo tiene que hacer el día del partido (las declaraciones). No entiendo lo que quiere decir. Yo concentro igual que todos, no tuve vacaciones, porque elegí jugar los Juegos. Yo gané la medalla de Oro, me fui corriendo al aeropuerto para jugar la final con Arsenal. Él no sabe lo que yo siento por el club. Me duele que diga que tengo que dar un paso al costado. Yo al club le di todo y me duele que un muchacho que no le dio nada se permita decir algo así en público”.

(NA)

Intentando dejar el conflicto y los remordimientos de lado, Julio César Cáceres habló sobre el presente de Boca y la nueva faceta de Riquelme como vicepresidente del club. En este sentido, el defensor lo elogió: “No me sorprende que siga ganando títulos en Boca como dirigente. Que él llegué a un entrenamiento no es lo mismo porque cuando te habla es distinto, te transmite cosas que otros no lo pueden hacer”.

Antes de arribar a Boca, Cáceres tuvo un paso por River en el 2006. Luego jugó en el Gimnastic de España y en Tigres de México, hasta que recaló en el Boca de Carlos Ischia a inicios del 2008. Sobre la eterna comparación por el Monumental y la Bombonera, el defensor no dudó: “Jugué en ambos estadios llenos y lo que se vive en la Bombonera es distinto. Yo jugué ahí con Olimpia un partido de Copa y los primeros 15 minutos no podía mover las piernas, la cancha se movía. Nunca había vivido algo igual, el marco era espectacular”.

