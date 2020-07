La diferencia cultural con Maradona y el cambio que le haría hacer “1400 goles”: las definiciones de Troglio sobre Messi

Troglio opinó qué estilo de juego podría favorecer a Messi y por qué no hay que copararlo con Maradona (@CDOlimpia)

Este martes todas las tapas de los medios deportivos hablaron de lo mismo: Lionel Messi llegó a los 700 goles en su carrera profesional luego de convertirle, lujo mediante, un penal al Atlético de Madrid con el Barcelona. Bajo este marco, y mientras el partido aún se desarrollaba en el Camp Nou, Pedro Troglio brindó una entrevista que si bien la Pulga no era el tema principal, el contexto obligó al DT a hablar del astro rosarino y dar su opinión al respecto.

Desde Panamá, lugar donde se encuentra dirigiendo al Olimpia de Tegucigalpa, la intención de la charla con el entrenador de 54 años era recordar algunas historias de la Selección en su etapa como jugador, pero el propio protagonista sacó a colación el encuentro del Blaugrana ya que lo estaba viendo en vivo. “Es difícil quién quiero que gana, a mi el Cholo me encanta como entrenador pero Messi es la figurita de todos nosotros. Quiero que salga campeón el Barcelona, pero me duele cuando pierde el Cholo. No es que si querés que gane uno, no querés al otro”, argumentó en diálogo con el programa radial Cielosports.

“A mi me gusta como juega el Atlético Madrid, lo único distinto que hace al Barcelona es que defiende. En cambio, el Barça no defiende porque sabe que el animal este siempre hace goles. Se calientan porque el tipo defiende. Pero él cree que cuando vos tenés buenos jugadores, la diferencia la sacan los que defienden y acá está dicho. En figuras es mejor el Barcelona, pero el Atlético defiende y el Barça no. Son gustos”, añadió sobre sus preferencias futbolísticas.

Messi llego a su gol 700 este martes frente al Atlético Madrid (EFE)

Consultado sobre el estilo de juego de la Pulga, Troglio no dudó en reconocer las virtudes del ‘10′ aunque deslizó que quizá si se comprometiese más a la hora de marcar conseguiría mejores resultados. “A lo mejor, si a la hora de perder la pelota Messi tuviera ese sacrificio de dos o tres metros para hacer una recuperación rápida, haría el doble de los goles que hizo. En vez de 700, haría 1400 porque se cansaría de recuperarla ahí arriba. Pero él tiene su estilo jugando ahí, al lado de todos esos monstruos. Él sabe que de diez pelotas que toca, ocho terminan en una jugada de gol”, opinó.

Sin embargo, Rulo aseguró que Leo podría desplegar su talento con cualquier camiseta, sin importar la estrategia del equipo: “Messi es un monstruo y el argentino está caliente porque no salió campeón del mundo y se lo cuestiona, si lo metes en este Atlético Madrid la rompe también y que los otros diez corran como animales”.

Por último, el ex estratega de Gimnasia destacó una actitud que tiene Messi para con la Selección: la de querer estar siempre, mientras que explicó por qué no se lo debe comparar con Maradona. ”Uno se puede enojar si canta o no el himno, si camina o no pero que es un monstruo no hay discusiones. Juega en Barcelona y a los tres días juega Argentina con el Congo Belga y quiere jugar. En San Juan tiene que venir en camión marcha atrás y viene. Después queremos compararlo con Diego que se crió en un barrio que salía a la calle y tenía que agarrarse a trompadas, o una casa de cinco por cinco. Vivencias distintas”, concluyó.

