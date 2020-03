Cuando era un gurrumín y brillaba en El Nacional o Bahiense del Norte, incluso más que un tal Manu Ginóbili, su compañero de equipo. Cuando se hizo adolescente y, además de tener inquietudes distintas a casi todos, se fue a estudiar y a jugar a la Universidad de Temple en Estados Unidos. Cuando se hizo una figura mundial y veía toda la cancha y las cosas que podían pasar algunas centésimas antes. Y también cuando se transformó en directivo hace diez años y empezó a dar pasos distintivos al frente de Weber Bahía Basket, su organización que es modelo de gestión e innovación. Ahora, justamente, en medio de esta pandemia que amenaza al mundo y viendo que todavía el deporte argentino no muestra los reflejos necesarios, habla pero, además de concientizar con palabras y números, hace. Una tarea difícil para muchos en este país… El ex base NBA y campeón olímpico dice y hace. Y por eso este fin de semana puso a disposición de las autoridades locales (en Bahía Blanca), provinciales y nacionales su centro de alto rendimiento, el Dow Center. “Por si lo llegan a necesitar como tienda de campaña, como opción sanitaria, si llega a agudizarse el problema y colapsar el sistema sanitario. Aquí hay camas, calefacción, un centro médico aunque no sea de alta complejidad. Les dejé claro que cuenten con el Dow Center. Es el momento de dar un paso adelante y ayudar al estado. Estamos todos pendientes de que nos guíen y ayuden, pero el rol de cada ciudadano y de cada organización debe ser activo y solidario. De esto salimos entre todos y nos hundimos”, explica Pepe en una charla con Infobae .