Pero Argentina no ha sido la única federación que ha mostrado estar en línea con ITF. Ni bien comenzado el año, Miguel Díaz Román, presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET) , jugó más fuerte y criticó duramente la realización de la ATP Cup, al decir que "no se entiende que sólo un mes después de las Finales de la Copa Davis de Madrid se celebre una nueva competición con el mismo formato y los mismos jugadores, lo que no hace más que ahondar una división que el tenis no se debe permitir”.