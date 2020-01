Pese a la millonaria oferta que llegó desde Inter de Porto Alegre por Nacho Fernández, Marcelo Gallardo se mostró confiado en poder retener al ex Gimnasia y Esgrima La Plata y advirtió que no saldrá en búsqueda de refuerzos en el mercado de pases: “Si no se va otro jugador, estoy bien con este plantel. Ningún otro futbolista me planteó sus ganas de irse y no vamos a salir al mercado. Ningún futbolista me planteó sus ganas de emigrar y no vamos a salir al mercado, salvo que se de otra salida".