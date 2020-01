En la relajada conversación televisiva que mantuvo, el Muñeco se refirió al futuro del equipo y aclaró que su objetivo es mantener las bases: “Si no se va otro jugador, estoy bien con este plantel. Ningún otro futbolista me planteó sus ganas de irse y no vamos a salir al mercado", sorprendió el DT con una idea clara que enfatizó su afirmación: “Ningún futbolista me planteó sus ganas de emigrar y no vamos a salir al mercado, salvo que se de otra salida".