Borré se metió al banco de suplentes muy enojado, con gritos de bronca y golpeando el techo del mismo, ante lo cual Gallardo volvió a reaccionar contra él. “Ey, no me agaches la cabeza. Ey, ey, Rafa, tranquilizate, hermano. ¡No me agaches la cabeza, la puta madre! Pensá en el equipo, pensá en el equipo”, vociferó el estratega de Núñez en un tono elevado para calmar a su futbolista.