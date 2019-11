Pues bien, Bati, de 50 años, aceptó que las negociaciones llegaron a buen puerto. “José, te quería agradecer por la oportunidad que me estás ofreciendo. El otro día que nos juntamos me sorprendió el interés de ustedes, es una cosa que yo estaba esperando desde hace mucho tiempo y me pone muy contento. Acá estoy para apoyar. Te felicito por la comisión que estás formando, por las ideas que tenés y estoy convencido de que con tu proyecto Boca va a ser mucho más grande de lo que es. Te mando un abrazo muy grande y seguimos en contacto”, señaló en la filmación que publicó en su cuenta de Twitter.