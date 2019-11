Yo tengo mi nombre y apellido. Como estuvieron Mauricio Macri, Pedro Pompilio, Jorge Ameal y Daniel Angelici, si me toca ser presidente mi nombre estará en ese lugar. Mi nombre, mi estilo. Planteé dos puntos que me diferencian de la conducción oficialista. Voy a tomar mucho de lo mejor y bueno que me deja esta gestión, que no me la hubiera dejado la de 2011 con el presidente de ese momento. Cada uno tiene su estilo. Escucho a veces que a mí no me conocen tanto porque no tengo los 20 ó 30 años de historia política en el club. Y no, no los tengo. Tengo 46 años, tengo toda mi vida de hincha, tengo 11 ó 12 años de socio de Boca, porque uno se hace socio cuando puede, no es tan fácil, sino preguntale a los hinchas. Y tengo cuatro en una gestión donde aprendí muchísimo. Al ser secretario general tu vida pasa a ser Boca. Tenés que llevar a tu familia al Mundo Boca todos los días para no perderla. Si tenés una familia que te acompaña, te va bien. Si tenés amigos que lo viven con alegría como vos, también. Me siento en condiciones de ser presidente de Boca y confiado de tener un gran equipo y compañero de fórmula como es Crespi, que me aporta su experiencia y sabiduría.