La postura de Juan Román Riquelme generó desconcierto y bronca en el oficialismo. Como el ex volante se sumó a la lista que lidera Jorge Amor Ameal, el ídolo pasó a ser considerado ciudadano no grato en los pasillos de La Bombonera. Las denuncias de varios dirigentes relacionadas a un presunto pago mensual hacia el ex futbolista alimentaron la grieta que se agranda cada vez más con el paso del tiempo.