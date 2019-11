En relación a su futuro en Boca, que atraviesa una interna política por las elecciones que se celebrarán el próximo domingo 8 de diciembre, De Rossi expresó: “Cada día es un día justo para tomar decisiones y me lleno de preguntas a mí mismo. Quiero entender que estoy bien físicamente. Ahora me parece muy bien, hace un mes me parecía muy mal. Si estoy bien físicamente este lugar me encanta, jugar en esta cancha y con estos compañeros. No estoy pensando en otro equipo ni nada”.