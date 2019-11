La Justicia de Río Grande confirmó que el acusado de agresión fue el deportista. “Mi juzgado estaba de turno. Se trata de una agresión en un avión de un hombre a su pareja. La señora no quiso denunciar. En casos así, no se puede investigar. Tampoco la Fiscalía instó de oficio por no darse ninguno de los casos de excepción”, le explicó a Infobae el magistrado Cesari Hernández. ¿Qué significa? Las lesiones leves son de instancia privada, salvo que medien razones de interés público. ¿Cuáles son? Si la agresión hubiera sido a un empleado de seguridad, a un oficial de a bordo o al piloto, pasaba a ser de interés público. Lo mismo si las lesiones eran consideradas graves.