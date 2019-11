-Siempre lo voy a recordar. Y siempre lo voy a agradecer. Porque fue algo increíble lo que hicieron mis amigos. Ahí, en el momento, quizá no lo terminás de disfrutar porque la quimio te liquida. A veces es como que estás en otra dimensión. Es más: no tengo muchos recuerdos de esos días. No porque no quiera recordar, no porque busque borrarlos. Si no porque estás como drogado... Bah, nunca me drogué pero es como esa sensación. No estás en la realidad. Quedás como abombado. Más cuando ya tenés varias sesiones en el cuerpo.