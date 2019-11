“De Mirtha no se puede comer, el que se sienta al lado de ella...”, prologó el ex defensor. Y contó su particular experiencia. “Yo fui dos veces, me sentó a la izquierda. Cada vez que iba a comer, me hablaba. ¿Sabés el sandwich que me comí en la esquina cuando salí? No, de verdad. Tres horas estuve, no comí”, reveló, mientras a su alrededor sus compañeros de panel estallaban en carcajadas.