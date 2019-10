En diálogo con Infobae , Maccari difunde su entusiasmo con la creación. “Este año lanzamos un nuevo diseño. Y estamos analizando diferentes propuestas de inversión para escalar el proyecto hacia los objetivos que nos planteamos”, asegura, no sin antes subrayar que “es gratuita y no cobramos comisión”. Aunque entiende que cualquier comparación no es precisa, el ex atacante (que tiene un título en administración de entidades deportivas) señala que Libro de Pases “es como una mezcla de Linkedin y Facebook”.