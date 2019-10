El ex Chateau Carreras integra una nómina de ocho aspirantes a cobijar la definición del máximo certamen continental el próximo año. Los otros estadios seleccionados son seis de Brasil (el Mineirao de Belo Horizonte, el Arena do Gremio y el Beira Río de Porto Alegre; el Maracaná de Río de Janeiro, y el Morumbí y el Arena Do Corinthians de San Pablo) y uno de Perú (el estadio Nacional de Lima). El Kempes también aparece entre los candidatos a sede de la final de la Sudamericana. En ese listado surge el estadio Ciudad de La Plata, junto al Mané Garrincha de Brasilia y, otra vez, el estadio Nacional de Lima.