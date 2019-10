Allí, Gil Navarro cruzó su sentencia para desarmar su argumento, que llegó acompañado por una chicana: “El término beneficiar no lo comparto. El término es hacer justicia. Fue penal, no se lo había cobrado el árbitro y el VAR hizo justicia”, refutó. Bonelli sostuvo su postura, en un diálogo que se transformó en discusión y en el que las voces se superpusieron, al punto que la conductora mostró cierto fastidio: “Es un beneficio, es justicia, pero no deja de ser un beneficio... Bué, está bien”.