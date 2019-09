Cristiano Ronaldo resultó el gran ausente en la cuarta gala de los premios The Best, que organiza la FIFA. El portugués, de 34 años, alzó el cetro en dos oportunidades (la restante lo hizo el croata Luka Modric, subcampeón con su seleccionado en el Mundial 2018) e integraba la terna de aspirantes al trofeo al mejor futbolista de la temporada 2018/2019 junto al delantero Lionel Messi y al defensor Virgil van Dijk, pero decidió no viajar, dejando su asiento vacío en el teatro La Scala de Milán.