River perdió un partido extraño ante Vélez: fue superior (sobre todo en el segundo tiempo), pero el vertiginoso Fortín fue eficaz, en el contexto de un partido signado por los errores del juez Andrés Merlos, que cometió tres groseras fallas determinantes en el resultado. Sin embargo, Marcelo Gallardo no quiso poner al silbato en el centro de la escena. "No voy a analizar el partido desde el arbitraje. Nos encontramos con un gol en contra y tomamos el dominio del partido. En el segundo tiempo Vélez no pateó al arco salvo en la jugada del penal. Cuando empatamos, el partido estaba favorable, pero no pudimos hacer el gol. La del 2-1 fue una jugada accidental. Fue un golpe duro, lo pudimos haber empatado con un penal que no fue", dio una mirada preliminar sobre lo sucedido en el Monumental.