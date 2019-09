"Me puse muy nerviosa. Después, cuando empezó el partido me tranquilicé un poco. Y cuando llegó el último cuarto no podía más, me temblaba todo. Y al final lloré", dice Pamela todavía con los ojos vidriosos. "Yo no lloré, pero me puse muy contento por lo que consiguió mi papá. Muy pocos jugadores llegan a competir a este nivel a los 39 años", se suma Tiago. "Es emocionante porque lo vivimos desde adentro y vemos todo el esfuerzo que hace Luis para estar acá. No tengo palabras para explicar algo tan hermoso", completa Pamela.