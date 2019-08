"Es una fecha como Navidad… cuando llega te toca las fibras. No soy mucho de poner a pensar en el pasado porque mi personalidad es siempre pensar en el futuro, pero cuando viene porque llega en algún estímulo, visual, una entrevista o algo así, me mata. Es tan fuerte el anclaje con lo que pasó, con ese grupo humano, con el oro olímpico en la cabeza, más cuando no está en el día a día, en el momento que los recuerdos llegan, me quiebran", le dijo Pepe a Infobae.