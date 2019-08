· El conflicto con Nahitan Nandez

"No me sorprende, él pidió irse del club, yo dije siempre que no queríamos que se quedara ningún jugador que no quisiera jugar. Boca puso un número para que él pudiera salir, el representante dijo que tenía ese número y cuando me reuní con la gente en Italia, no se llegaba a eso. Boca quería 20 millones de dólares brutos y el número máximo al que llegaban era a 15 ó 16 millones. Pagaban algunos impuestos y otros no"