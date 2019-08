A LA EUROPEA. La pared del comedor muestra una línea de tiempo que detalla cómo, desde 2008, San Lorenzo ganó títulos en forma ininterrumpida en Futsal Femenino. En total, son 20 campeonatos entre Copas, torneos Apertura y Clausura y Nacionales. Las Santitas van segundas y jugaron las últimas cuatro Copas Libertadores. En uno de esos torneos sudamericanos fue que reclutaron a Lavinia Antequera, la joya Venezolana.

Otra muestra de la apuesta de San Lorenzo al fútbol femenino son sus captadores de talentos. La chica nacida en Valera, una localidad al pie de los Andes en el Estado de Trujillo (Venezuela), cuenta que la contactaron después de la Copa América de Futsal 2017 donde fue goleadora de la Selección Venezuela: "Nos dijeron que estaban viendo a dos de nosotras y en diciembre me escribió Gonzalo De Castro, uno de los dirigentes. Yo ya seguía a San Lorenzo porque era el equipo que más campeonatos ganaba. Y cuando me invitaron no lo dudé", cuenta Lavinia. "Si no fuera por el sueño de jugar al fútbol yo no salgo mi país. Está todo difícil, pero no como para salir. Soy muy de mi lugar. Voy a estar acá hasta que Dios me bendiga permitiéndome jugar. Cuando termine, me vuelvo pa´ casa", explica la venezolana y acepta que sufre horrores la distancia: "Más de una vez la encontramos moqueando en soledad", conceden las chicas. "No me gusta contar lo que me pasa ni descargar en las redes: la procesión va por dentro", cierra ella.