"A mí lo que me gusta de Pacquiao es que viene y yo voy, así que vamos a hacer un choque. Me gusta el estilo de Pacquiao, que viene y yo voy. Sería una buena pelea que disfrutarían los fanáticos del boxeo. No como a Mayweather que lo tenés que correr por todo el ring", señaló con una crítica al hombre que fue el rival de las últimas dos peleas profesionales de su carrera.