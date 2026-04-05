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Pablo Iglesias afirma que dejó “quemado” la política y asegura que fue “como salir de la cárcel”: “Ya no metía tantos triples como antes”

En una entrevista para ‘El Periódico’, el fundador de Podemos y exvicepresidente del Gobierno hace repaso de sus siete años de intensa actividad política y su nueva vida, ahora como director de su propio medio de comunicación

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El exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias. (Gustavo Valiente/Europa Press)
El exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias. (Gustavo Valiente/Europa Press)

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha asegurado que continúa plenamente implicado en la vida política, aunque ahora desde una perspectiva diferente después de su marcha de la primera línea.

En una entrevista para El Periódico, el fundador de Podemos ha afirmado que se marchó quemado del mundillo tras presentarse a las elecciones autonómicas de Madrid en 2021. En la misma noche electoral, Iglesias se despidió de todos sus cargos políticos e institucionales tras sufrir una derrota contundente contra la derecha, liderada por Isabel Díaz Ayuso (PP) y respaldada por Vox. Logró mejorar el resultado de su coalición, Unidas Podemos, de siete a 10 diputados, pero a pesar de ello entendió que no había conseguido erosionar a la dirigente madrileña, que catapultó su resultado de 30 a 65 escaños.

Pese a considerar haber jugado un papel histórico en momentos determinados, Iglesias reconoció que ese era el momento de dar un paso a un lado: “Ya no metía tantos triples como antes y tenía que pensar en la retirada y hacer otro tipo de cosas”, ha admitido. Así, Iglesias dejó una carrera política en la que ejerció como eurodiputado, dirigente nacional de Podemos y vicepresidente del Gobierno central junto a Pedro Sánchez.

Asegura que dejó la política por la enorme violencia contra él

Para él, dejar la política institucional fue “como salir de la cárcel” y el motivo principal de su abandono fue la enorme violencia que asegura que recibía. “Es una cosa que la gente no se cree. A mí no me gustaba humanamente. No me gustaba ser secretario general de Podemos. No me gustaba ser vicepresidente del Gobierno. Lo hacía lo mejor posible, aprendí mucho, pero para mí era una situación vital en la que no era feliz”, ha dicho.

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En el terreno personal Iglesias se dedicó a su familia y a la formación, tras siete años de intensa actividad política. Uno de los episodios más singulares en su recorrido ha tenido que ser resuelto judicialmente. El Tribunal Supremo condenó en diciembre a Eduardo Inda y OkDiario a indemnizar con 18.000 euros a Iglesias por propagar en 2016 el bulo de que poseía una cuenta en un paraíso fiscal. Según el fallo judicial, esta información “fue rebotada a sabiendas de su falsedad” y desmontada posteriormente por las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo.

Su vida fuera de la primera línea: dirige su propio medio

Desde el verano siguiente a su retirada, Iglesias ha multiplicado su presencia en los medios, participando en tertulias, presentando un pódcast y enviando solicitudes para incorporarse como profesor asociado en la universidad, labor que ya desempeñaba antes de fundar Podemos. Desde 2022, ha impartido varias asignaturas en la Complutense y ha colaborado con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Según ha declarado a El Periódico, “de las cosas que hace ahora, lo que más satisfacción le produce es dar clases.

Iglesias ha rechazado que su medio Canal Red, fundado en 2022, presente mayor sesgo que grandes grupos audiovisuales tradicionales, y apoya su argumento comparando el ejemplo de Silvio Berlusconi como primer ministro tras impulsar Mediaset, y la trayectoria de Paco Marhuenda como director de La Razón y exdiputado del Partido Popular. Respecto a su etapa como tertuliano en estos medios, sostiene que su presencia se justificaba por “dar audiencia”. “Hay mucha corrupción en la política, pero en el periodismo más todavía”, ha sentenciado.

Iglesias y Montero, un “equipo a nivel familiar”

El antiguo líder de Podemos ha manifestado que no contempla regresar a la política activa “porque me hizo sufrir muchísimo”. En la actualidad, comparte la actualidad con su pareja, Irene Montero, eurodiputada y secretaria política de la formación. En esta línea, ha subrayado que ambos funcionan como un “equipo a nivel familiar”, aunque en el plano político “tengan responsabilidades diferentes”.

Ha destacado que se siente “mucho más cómodo” en su faceta actual, dirigiendo un medio de comunicación inscrito en el “espacio cultural de la izquierda”, afirmando que “me divierto mucho más con lo que hago yo ahora que con lo que hace ella”, aunque reconoce el buen hacer de Montero en sus actuales responsabilidades.

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