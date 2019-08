La siguiente presentación fue ante Chile por el tercer puesto del torneo y la "Pulga" duró apenas unos minutos en cancha: vio la tarjeta roja tras un cruce con Gary Medel. "Lamentablemente la corrupción, los árbitros y todo eso no permiten que la gente disfrute del show. Por lo que dije capaz que me pasó factura y (el juez) fue mandado. No hay duda: lamentablemente, esta Copa está armada para Brasil", señaló con enojo, filtrando que quizás sus palabras tras el duelo con Brasil lo habían puesto en el foco.