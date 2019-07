El grupo que, en consonancia con la AFA (que abolió los promedios en la Primra Nacional -ex B Nacional-, Primera B, C y D) quiere que los descensos se definan sólo por los puntos de la presente temporada no ingresó a la reunión. Se trata de los representantes de Banfield, Lanús, Estudiantes, Gimnasia, Newell's, Rosario Central, Colón, Arsenal, Central Córdoba de Santiago del Estero, Patronato y Argentinos, que apelan a lograr al menos un consenso con un sistema mixto: dos descensos por promedios y dos por cosecha de unidades. Las instituciones coinciden con la mayoría de los clubes que tienen inconvenientes en la tabla paralela, la que contempla las tres últimas temporadas… El núcleo duro se reunió previamente en el Hotel Hilton antes de hacer pública su postura. Y busca llevar para su lado a otros equipos cuyo pensamiento no es tan tajante.