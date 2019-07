— De hecho, elimino las redes sociales durante los torneos importantes, porque genera presión, por más que uno lo maneje mejor o peor, afectan la concentración, así que trato de no estar conectado con todo eso, porque he comprobado que no chequear esas cosas me hace bien, no me genera presión extra y manejo mucho mejor las emociones. Entonces, muy enfocado en eso. Ahora, cuando llegue al hotel y pueda bajar las redes, lo voy a disfrutar, porque también es parte, es un extra (y suelta una carcajada).