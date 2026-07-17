Manuela QM se fue contra seguidora que la señaló de haberse embarazado de Blessd para “amarrarlo”: “Ni así pudiste”

Las redes sociales se convirtieron en escenario de debate tras la respuesta de Manuela QM a quienes cuestionan su maternidad junto a Blessd - crédito @manuelaqm__/Instagram

La vida privada de Manuela QM y Blessd volvió a generar debate en redes sociales tras la reciente respuesta de la influenciadora a los cuestionamientos sobre su maternidad.

La creadora de contenido mostró en uno de sus perfiles sociales una grabación en la que evidencia los primeros cambios físicos después del nacimiento de Caleb, el hijo que comparte con el cantante antioqueño.

Durante la interacción, Manuela QM abordó abiertamente su temor a enfrentar otro embarazo en el corto plazo. Al referirse a esta posibilidad, expresó: “¿No te da miedo a que te fallen? No mi amor, miedo me da es que me vuelvan a embarazar”. Su comentario desató numerosas reacciones, desde mensajes identificándose con su experiencia, hasta bromas y opiniones sobre su estado físico tras el parto.

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La influenciadora aborda de forma pública su temor a un nuevo embarazo y genera diversas reacciones entre sus seguidores por su sinceridad - crédito @manuelaqm__/ TikTok

En medio de las respuestas, una usuaria sugirió que la llegada del hijo habría sido una táctica para consolidar la relación con el músico. La frase “Amiga, pero si esa fue tu estrategia para quererlo amarrar y ni así pudiste” fue uno de los mensajes que más atención captó. Manuela QM no evitó el tema y le restó importancia al comentario con una respuesta directa: “¿Y cuál es el problema? Ni que fueran ustedes jajaja”.

El episodio volvió a exponer la dinámica mediática que rodea a ambos artistas y la manera en que su vida personal se convierte en tema de discusión pública. Aunque se especuló sobre una posible reconciliación tras el nacimiento de Caleb, no existe confirmación de que la pareja haya retomado su relación. Durante el embarazo, trascendió la noticia de una separación, y después del parto surgieron señales ambiguas sobre un acercamiento, pero hasta el momento ninguno ha hecho declaraciones sobre su situación actual.

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Una seguidora sugiere que el embarazo fue para retener a Blessd y Manuela QM responde con ironía, restando importancia a los comentarios críticos - crédito @manuelaqm__/ TikTok

La atención de los seguidores se mantiene sobre cualquier novedad relacionada con la relación entre ambos, especialmente por la crianza compartida de su hijo. El entorno digital ha amplificado la visibilidad de sus acciones y palabras, convirtiendo cada publicación en motivo de análisis y comentarios.

Manuela QM mostró la celebración del primer mes de su bebé y reavivó dudas sobre su relación con Blessd

Durante el primer mes de vida de Caleb, Manuela QM eligió compartir con sus seguidores una celebración especial que reflejó la alegría y los cambios que ha traído la maternidad a su vida.

La creadora de contenido publicó una galería de imágenes en sus redes sociales, mostrando escenas íntimas al lado de su hijo. En las fotografías se la puede ver cargando a Caleb con una expresión de ternura, mientras el bebé aparece en otras imágenes acostado junto a un pastel decorado para la ocasión. También se incluyeron detalles como algunos de sus juguetes, los pies del pequeño y otros momentos simples pero significativos de estas primeras semanas en familia.

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La publicación se llenó rápidamente de mensajes de felicitación y buenos deseos, aunque varios seguidores notaron la ausencia de Blessd en las imágenes. Las preguntas sobre el motivo de su falta se repitieron en los comentarios, sin que hasta el momento la influenciadora o el artista hayan dado una explicación pública al respecto.

Más allá de la celebración, Manuela QM ha utilizado sus plataformas para relatar cómo ha sido su proceso de recuperación tras el parto. Ha compartido videos donde muestra su abdomen sin filtros y ha hablado sobre las dificultades de las noches sin dormir y el esfuerzo por mantener una alimentación equilibrada. Según ha contado, aún no ha retomado sus entrenamientos físicos por recomendación médica, aunque asegura que su cuerpo va respondiendo bien al posparto.

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Actualmente, tanto Manuela QM como Blessd priorizan sus proyectos personales y profesionales en redes sociales. La influenciadora ha aprovechado su espacio digital para hablar sobre las transformaciones que implica la maternidad y para responder públicamente a quienes cuestionan sus decisiones familiares.

Hasta que uno de los dos no decida pronunciarse, la expectativa sigue centrada en si la expareja retomará su historia sentimental o si su vínculo quedará exclusivamente ligado a la paternidad compartida de Caleb.