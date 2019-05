Luego, después del pitazo final, de la vuelta olímpica, mientras sonaban los fuegos artificiales, el "Muñeco", de 43 años, se permitió un análisis ante las cámaras con la voz embargada por la emoción, haciendo fuerza para no quebrarse. "Parece mentira, pero en 5 años pasaron un montón de cosas, y cuando se uno se pone a pensar un poquito en estos momentos, recuerda a la gente que uno quiere, a toda la gente que creyó, en la gente que quiero, en la que labura conmigo y que son leales. A los jugadores que te representan de una manera increíble, que hacen que la gente se identifique, que yo me identifique, y que me sienta orgulloso. Cuando pasan todas estas cosas uno se pierde un poquito", hizo un recorrido a corazón abierto.