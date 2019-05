"Me quedaba sentado en el segundo piso porque no podía resolver los temas económicos. Una de las soluciones más grandes fue la venta de Toledo, sin esa venta yo por ahí me pegaba un tiro. Pero no te lo digo y no lo hacía… por ahí lo hacía porque en lo único que no podía fracasar era en la parte moral, económica y en resolver esos temas que le dejan el futuro a Vélez", agregó el ex dirigente.