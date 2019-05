"Nico Burdisso me llamó cuando asumió en Boca, fue compañero mío en la Selección. En ese momento yo no estaba jugando, le agradecí pero le dije que mi intención era seguir en Manchester. Boca es un gran equipo, pero por el momento quiero seguir en Europa", reconoció el ex lateral de Estudiantes en diálogo con el diario El Día.