– Si no hubiera sucedido aquello del espionaje, ¿habría reaccionado así Bielsa ante ese gol?

– Yo no sé qué te permiten los espionajes. Puedo entender en política que los rusos quieran saber qué están haciendo los americanos, o los chilenos ver a los argentinos en el sur, las aguas, los hielos eternos… ¿Pero en fútbol? Te pongo un ejemplo: pregunto en Argentina quién es el que entrena bien, y me dicen que es Gallardo. Y yo me pregunto, ¿Gallardo me dejará ir a ver un entrenamiento, me dejará aprender, me dejará sacar conclusiones? ¡Y soy injusto! Porque no lo conozco a Gallardo. Pero yo tengo que aprender, yo necesito aprender todos los días. Cuando trabajás en fútbol, en general ves a tu equipo y al próximo rival. Cuando no estás trabajando en fútbol ves mucho más. Y si vas a ver un entrenamiento te toman como un buitre que está buscando laburo. ¿Entonces, cómo aprendo? Si cuando tengo trabajo o tengo tiempo de ver a otros equipos, y cuando no lo tengo, no puedo. ¿Cómo hago?