1931: no hubo

1932: no hubo

1933: no hubo

1934: no hubo

1935: no hubo

1936: no hubo

1937: Almagro

1938: Argentino de Quilmes

1939: Banfield

1940: no hubo

1941: Chacarita

1942: Rosario Central

1943: Vélez

1944: Gimnasia La Plata

1945: Tigre

1946: Banfield

1947: Gimnasia La Plata

1948: Atlanta y Ferro

1949: Quilmes

1950: Lanús

1951: Rosario Central

1952: Gimnasia La Plata

1953: Tigre

1954: Estudiantes de La Plata

1955: Argentinos Juniors

1956: Atlanta

1957: Central Córdoba de Rosario

1958: Ferro

1959: Chacarita

1960: Los Andes

1961: Quilmes

1962: Banfield

1963: Ferro y Newell's

1964: Lanús y Platense

1965: Colón y Quilmes

1966: Unión de Santa Fe y Deportivo Español

1967: Tigre y Los Andes

1968: Unión de Santa Fe y Morón

1969: no hubo

1970: Ferro

1971: Lanús

1972: All Boys

1973: Banfield

1974: Temperley y Unión de Santa Fe

1975: Quilmes y San Telmo

1976: Platense y Lanús

1977: Estudiantes de Caseros

1978: Ferro

1979: Tigre

1980: Sarmiento de Junín

1981: Nueva Chicago y Quilmes

1982: San Lorenzo y Temperley

1983: Atlanta y Chacarita

1984: Deportivo España y Gimnasia La Plata

1985: Rosario Central y Racing

1986: Sportivo Italiano

86/87: Deportivo Armenio y Banfield

87/88: Mandiyú y San Martín de Tucumán

88/89: Chaco For Ever y Unión de Santa Fe

89/90: Huracán y Lanús

90/91: Quilmes y Belgrano

91/92: Lanús y San Martín de Tucumán

92/93: Banfield y Gimnasia y Tiro de Salta

93/94: Gimnasia de Jujuy y Talleres

94/95: Estudiantes de La Plata y Colón

95/96: Huracán de Corrientes y Unión de Santa Fe

96/97: Argentinos Juniors y Gimnasia y Tiro de Salta

97/98: Talleres y Belgrano

98/99: Instituto y Chacarita

99/00: Huracán, Los Andes y Almagro

00/01: Banfield y Nueva Chicago

01/02: Olimpo y Arsenal

02/03: Atlético Rafaela y Quilmes

03/04: Instituto, Almagro, Huracán (TA) y Argentinos

04/05: Tiro Federal y Gimnasia de Jujuy

05/06: Godoy Cruz, Nueva Chicago y Belgrano

06/07: Olimpo, San Martín (SJ), Huracán y Tigre

07/08: San Martín de Tucumán y Godoy Cruz

08/09: Atlético Tucumán y Chacarita

09/10: Olimpo, Quilmes y All Boys

10/11: Atlético Rafaela, Unión, Belgrano y San Martín (SJ)

11/12: River y Quilmes

12/13: Rosario Central, Gimnasia La Plata y Olimpo

13/14: Banfield, Defensa y Justicia e Independiente

2014: Colón, San Martín (SJ), Argentinos, Nueva Chicago, Aldosivi, Unión, Crucero del Norte, Temperley, Sarmiento y Huracán

2015: Atlético Tucumán y Patronato

2016: Talleres

16/17: Argentinos Juniors y Chacarita

17/18: Aldosivi y San Martín de Tucumán

18/19: Arsenal