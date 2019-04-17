infobae

River goléo 3-0 a Argentino de Merlo y avanzó a 16avos de final de la Copa Argentina

El líder de la Primera D complicó al campeón de la Copa Libertadores casi 70 minutos. Sin embargo, gracias a los goles de Matías Suárez -2- y Rafael Santos Borré, el equipo de Marcelo Gallardo impuso su jerarquía y logró la clasificación

Los goles que propiciaron el triunfo de River

Durante casi 70 minutos, el líder de la Primera D le hizo partido al campeón de la Copa Libertadores. Le ofreció una resistencia digna, con una propuesta ordenada, prolija, sin fricciones. Hasta que, con los cambios, River hizo pesar su jerarquía. Y, con goles de Matías Suárez -2- y Rafael Santos Borré, venció 3-0 a Argentino de Merlo y avanzó a los 16avos. de final de la Copa Argentina.

Tuvo que aparecer la muñeca de Marcelo Gallardo para que Goliat le ganara a David. Los ingresos de Exequiel Palacios y Rafael Santos Borré contagiaron a sus compañeros, condimentaron la ofensiva del "Millonario" y le abrieron la puerta a la goleada. El próximo partido del elenco de Núnez por Copa Argentina será ante Gimnasia de Mendoza y se jugará después de la Copa América, posiblemente el 15 o el 22 de julio en San Luis.

El equipo dirigido por la dupla Vidal-Infante sorprendió en los primeros minutos con presión alta y empuje. Al minuto de juego, tuvo una oportunidad clara a partir de una pelota parada, que Barrios cabeceó desviado. Con el correr de los minutos, River se fue asentando en el campo y, a pesar de algunas imprecisiones, a partir de algunas apariciones de Nachi Fernández o De la Cruz, o desde el pivoteo de Matías Suárez, generó peligro.

A los 10 minutos, Enzo Pérez sacó un remate rasante desde la puerta del área, que pasó cerca. Y, a los 22, un tiro libre del uruguayo De la Cruz también inquietó al portero Pedelacq. Y a los 33′ luego de que Pratto peinara el balón, conectó Suárez, sin puntería.

Argentino se mostró muy ordenado en el retroceso, cerró los caminos con concentración, mientras que al "Millonario" le faltó impulso y abrir el campo de juego para lastimar. Y el conjunto de la Primera D se colgó la medalla de haberle arrebatado un 0-0 al campeón de la Copa Libertadores en los primeros 45 minutos.

Las principales acciones del primer tiempo

La "Academia" sostuvo su plan en la segunda parte. Buscando mover la pelota con prolijidad cuando la obtuvo, con las líneas líneas juntas para no ofrecer resquicios, excepto los atacantes, que atoraron cual defensores. Recién con el regreso de Exequiel Palacios por Zuculini, River comenzó a encontrar el pase filtrado. Rafael Santos Borré le dio otra vivacidad al ataque, se enganchó Ignacio Fernández y las ofensivas del conjunto de Núñez ganaron en intensidad y profundidad.

Tuvo cuatro jugadas claras consecutivas para marcar. A los 20 minutos, el tucumano envió el centro, pero Suárez, forzado, cabeceó desviado. A los 21, el arquero Pedelacq anticipó a Fernández, quien ingresó al área por el carril central. A los 22, De la Cruz le reventó el pecho al guardameta. A los 23, tras centro del uruguayo, Borré cabeceó desviado.

Pero el colombiano se guardaba el gol que quebró una sequía de 730 minutos (en 10 partidos). A los 24 minutos, el delantero capturó un rebote y, con poco ángulo, le dio el alivio a su equipo: 1-0.

El gol fue la llave para destrabar el partido. Más sueldo, River siguió llegando con asiduidad. Y, a los 33 minutos, Fernández puso a correr a Borré, quien asistió con un globito a Suárez para que anotara el 2-0. Y el propio ex Belgrano cerró la cuenta luego de una pelota peleada por Borré que lo dejó cara a cara con el arquero para que dibujara la gambeta y firmara el 3-0.

Los "Millonarios" han sido protagonistas en las últimas ediciones de la Copa Argentina, logrando el título y la clasificación directa a la Copa Libertadores en 2016 y 2017.

Esta fue la cuarta oportunidad en la que el equipo que dirige Marcelo Gallardo visitó la ciudad ubicada en el Norte argentino por la Copa Argentina. Así sucedió en su debut oficial como entrenador del club de Núñez (victoria por penales ante Ferro en mayo de 2014) y en otras dos ocasiones, que también habían terminado con triunfos.

Argentino de Merlo, por su parte, vivió una jornada especial. Líder indiscutido de la Primera D con 52 puntos, está próximo a coronarse campeón de la categoría y conseguir el ascenso a la C. Eso puede ocurrir este mismo fin de semana, ya que si Real Pilar, su perseguidor, no suma puntos frente a Liniers, o mismo si el próximo lunes la Academia supera a Claypole, se consagrará como el mejor. El hecho de haberle hecho un buen partido a River será un incentivo extra.

Formaciones

Árbitro: Hernán Mastrángelo
Estadio: Padre Ernesto Martearena

EL RELATO DEL PARTIDO:

