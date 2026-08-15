Bayern Múnich vs. RB Leipzig - EN VIVO, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luis Díaz

Luis Díaz viene de realizar la pretemporada en territorio asiático-crédito Tyrone Siu/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del amistoso entre Bayern Múnich y RB Leipzig previo al comienzo de la temporada 2026-2027 en la Bundesliga.

El juego se disputará a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win Sports.