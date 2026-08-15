Bayern Múnich vs. RB Leipzig - EN VIVO, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luis Díaz

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del amistoso entre Bayern Múnich y RB Leipzig previo al comienzo de la temporada 2026-2027 en la Bundesliga.
El juego se disputará a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win Sports.
El 7 de agosto de 2026, el delantero colombiano Luis Díaz se reportó con gol en el amistoso ante Aston Villa en el estadio de Hong Kong para el 2-0 parcial del equipo dirigido por Vincent Kompany.
Así vienen Bayern Múnich y RB Leipzig en sus últimos cinco partidos
Bayern Múnich
- 7 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Bayern Múnich 2-1 Aston Villa
- 4 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Jeju SK 1-2 Bayern Múnich
- 30 de julio de 2026 - Amistoso internacional: Rottach-Egern 0-15 Bayern Múnich
- 25 de julio de 2026 - Amistoso internacional: Wehen 2-1 Bayern Múnich
- 23 de mayo de 2026 - Final de la Copa de Alemania: Bayern Múnich 3-0 Stuttgart
RB Leipzig
- 8 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Leeds United 2-0 RB Leipzig
- 1 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: RB Leipzig 4-0 Verl
- 25 de julio de 2026 - Amistoso internacional: RB Leipzig 1-0 Ingolstadt
- 18 de julio de 2026 - Amistoso internacional: Alglienicke 1-2 RB Leipzig
- 29 de mayo de 2026 - Amistoso internacional: Mamelodi Sundows 3-1 RB Leipzig
El cuadro bávaro juega su último amistoso de la pretemporada
El equipo bávaro llega a este juego tras vencer el 7 de agosto de 2026 al Aston Villa por 2-1, en el estadio Kai Tak Sports, de Hong Kong. Los goles del equipo alemán fueron de Mim Min-Jae al minuto 37 y de Luis Díaz al 73 de juego.
El descuento para los ingleses llegó gracias a la anotación de João Gomes al minuto 83 de partido.
Por su parte, Leipzig cayó por 2-0 ante Leeds United en su más reciente partido amistoso en el estadio Ellan Road de la misma ciudad.
El primer gol para los ingleses fue de Dominic Calvert-Lewin al minuto 7 de partido, y la segunda anotación llegó al 48 por medio del atacante italiano Wilfried Gnonto.
Para hablar del último juego en el que se enfrentaron, hay que a los cuartos de final de la Copa de Alemania, el 11 de febrero de 2026, cuando el equipo dirigido por Kompany vencieron a los “Toros” por 2-0 con anotaciones de Harry Kane de tiro penal al minuto 64, y de Luis Díaz al 67 de juego.