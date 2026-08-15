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Bayern Múnich vs. RB Leipzig - EN VIVO, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luis Díaz

El equipo dirigido por el belga Vincent Kompany buscará cerrar la pretemporada con un triunfo, a una semana de disputar la final de la Supercopa de Alemania

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Luis Díaz viene de realizar la pretemporada en territorio asiático-crédito Tyrone Siu/REUTERS
Luis Díaz viene de realizar la pretemporada en territorio asiático-crédito Tyrone Siu/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del amistoso entre Bayern Múnich y RB Leipzig previo al comienzo de la temporada 2026-2027 en la Bundesliga.

El juego se disputará a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win Sports.

11:44 hsHoy

Luis Díaz marcó golazo en el amistoso del Bayern Múnich ante Aston Villa en Hong Kong

El delantero colombiano entró en el segundo tiempo del amistoso de preparación previo a la temporada 2026-2027 en todas las competencias

El 7 de agosto de 2026, el delantero colombiano Luis Díaz se reportó con gol en el amistoso ante Aston Villa en el estadio de Hong Kong para el 2-0 parcial del equipo dirigido por Vincent Kompany.

Leer la nota completa
11:30 hsHoy

Así vienen Bayern Múnich y RB Leipzig en sus últimos cinco partidos

Bayern Múnich ganó todas las competencias en Alemania, y se quedó en semifinales de la UEFA Champions League-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Bayern Múnich ganó todas las competencias en Alemania, y se quedó en semifinales de la UEFA Champions League-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Bayern Múnich

  • 7 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Bayern Múnich 2-1 Aston Villa
  • 4 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Jeju SK 1-2 Bayern Múnich
  • 30 de julio de 2026 - Amistoso internacional: Rottach-Egern 0-15 Bayern Múnich
  • 25 de julio de 2026 - Amistoso internacional: Wehen 2-1 Bayern Múnich
  • 23 de mayo de 2026 - Final de la Copa de Alemania: Bayern Múnich 3-0 Stuttgart

RB Leipzig

  • 8 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Leeds United 2-0 RB Leipzig
  • 1 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: RB Leipzig 4-0 Verl
  • 25 de julio de 2026 - Amistoso internacional: RB Leipzig 1-0 Ingolstadt
  • 18 de julio de 2026 - Amistoso internacional: Alglienicke 1-2 RB Leipzig
  • 29 de mayo de 2026 - Amistoso internacional: Mamelodi Sundows 3-1 RB Leipzig
11:21 hsHoy

El cuadro bávaro juega su último amistoso de la pretemporada

Aston Villa fue uno de los últimos rivales del Bayern Múnich-créditoi Tyrone Siu/REUTERS
Aston Villa fue uno de los últimos rivales del Bayern Múnich-créditoi Tyrone Siu/REUTERS

El equipo bávaro llega a este juego tras vencer el 7 de agosto de 2026 al Aston Villa por 2-1, en el estadio Kai Tak Sports, de Hong Kong. Los goles del equipo alemán fueron de Mim Min-Jae al minuto 37 y de Luis Díaz al 73 de juego.

El descuento para los ingleses llegó gracias a la anotación de João Gomes al minuto 83 de partido.

Por su parte, Leipzig cayó por 2-0 ante Leeds United en su más reciente partido amistoso en el estadio Ellan Road de la misma ciudad.

El primer gol para los ingleses fue de Dominic Calvert-Lewin al minuto 7 de partido, y la segunda anotación llegó al 48 por medio del atacante italiano Wilfried Gnonto.

Para hablar del último juego en el que se enfrentaron, hay que a los cuartos de final de la Copa de Alemania, el 11 de febrero de 2026, cuando el equipo dirigido por Kompany vencieron a los “Toros” por 2-0 con anotaciones de Harry Kane de tiro penal al minuto 64, y de Luis Díaz al 67 de juego.

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