López-Dóriga le desea a Luisa María Alcalde que no sufra lo que él vivió con AMLO: “Es el riesgo de las listas”

(Captura de pantalla/Cuartoscuro/Captura de pantalla)

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Joaquín López-Dóriga sostuvo un tenso debate con Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, alrededor del tema de la llamada “lista” de periodistas críticos y el papel que jugó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en la confrontación pública con la prensa.

En la entrevista, López-Dóriga cuestionó la intención y el manejo de la lista, mientras Alcalde defendió tanto la postura del gobierno actual como la del expresidente, asegurando que nunca se buscó coartar la libertad de expresión.

El deseo de López-Dóriga a Luisa María Alcalde

Durante la entrevista con Luisa María Alcalde, López-Dóriga puso sobre la mesa su experiencia personal con Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que fue aludido en más de 300 ocasiones en conferencias matutinas de Palacio Nacional a lo largo del sexenio, con menciones y ‘descalificaciones’ directas desde la máxima tribuna del país.

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“¿Sabes cuántas veces me lo dio a mí en la mañanera el presidente López Obrador? 316 veces, de las cuales en 2023 y en 2024 me lo dio un promedio de dos veces y media a la semana”, relató López-Dóriga, subrayando el impacto no solo profesional, sino también personal y familiar.

“Te deseo que nunca un presidente, desde el poder, detrás del escudo nacional y en el Palacio Nacional, se dirija a ti en estas 316 ocasiones. No solo a mí no me hace ningún daño, porque yo sigo aquí y él ya no sigue en Palacio, pero por el daño que le hace a la familia. Porque una cosa es conmigo… pero el daño lo recibe la familia”, expresó el periodista.

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López-Dóriga insistió varias veces en que no hay equivalencia entre el poder de un periodista y el de un presidente:

“No es lo mismo, Luisa María. Yo no soy el presidente de la República ni hablo desde el Palacio Nacional ni hablo con recursos públicos”, puntualizó, haciendo referencia a la asimetría entre quien informa y quien gobierna.

Por su parte, Luisa María Alcalde salió en defensa de la postura de AMLO, argumentando que el presidente tiene derecho a responder públicamente si es criticado:

(Presidencia/Captura de pantalla)

“¿Tú crees que un presidente debe quedarse callado y entonces no tiene derecho a contestarle a absolutamente nadie nada cuando están dando información imprecisa, falsa? Yo creo que el presidente tiene todo el derecho de expresar también su opinión y que esto se debe articular. Las conferencias son conferencias de prensa. Incluso tú podías ir a la conferencia de prensa de ahora, de antes. Está abierto a los periodistas. Tener este tipo de espacios se presta a la posibilidad de replicar”.

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En la conversación, López-Dóriga insistió en que muchas veces no se trataba de respuestas, sino de descalificaciones desde el poder.

Luisa María, sin embargo, sostuvo que la pluralidad de voces y el derecho de réplica fortalecen la democracia: “Yo creo que nutre a un país plural, democrático, el que no haya candados a las voces que se expresan”.

Luisa María Alcalde acusó que existe una red de amplificación digital contra la 4T. | Presidencia

López-Dóriga remató el intercambio con una advertencia personal: “Yo te deseo que nunca un presidente, desde el poder, se dirija a ti como lo hizo conmigo. Porque una cosa es el debate público y otra es la descalificación reiterada desde el poder”.

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La ‘lista’ y el debate sobre libertad de expresión

La polémica por la “lista” de periodistas surgió cuando desde un espacio oficial se expusieron nombres de comunicadores y medios supuestamente vinculados a la amplificación de mensajes críticos al gobierno en redes sociales. López-Dóriga insistió durante la entrevista en que la publicación de estos nombres puede generar un entorno de riesgo: “Ese es el riesgo de las listas”.

Luisa María Alcalde defendió que el análisis presentado no era una lista de opositores, sino una radiografía de cómo funcionan las estrategias de bots y trolls en plataformas digitales.

Luisa María Alcalde afirma que ya no existen pensiones doradas en México. Crédito: Cuartoscuro | Mario Jasso

“No hay, no son listas de periodistas opositores, Joaquín”, reiteró. Señaló que el estudio abarcó de enero a agosto y que no buscaba señalar ni acusar a periodistas de ser parte de campañas pagadas.

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A pesar del tono crítico, ambos coincidieron en la importancia del debate público. Alcalde aseguró: “Este tipo de debates siempre nutren la discusión y, bienvenido el debate público honesto, transparente y que abone siempre a que se fortalezca la libertad de expresión”.

López-Dóriga concluyó que la pluralidad y el respeto deben ser la base del periodismo y la política en México.