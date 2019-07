"Yo no me dejaba de los niños más grandes, siempre me pegaban pero yo me mantenía, me levantaba enojado y ya me iba a mi casa a llorar de impotencia; decía que cuando estuviera grande yo le iba a pegar a él. Desde ahí nace 'El Valiente', porque estaba la película de Los valientes no lloran, me preguntaban que por qué no lloraba cuando me pegaban y yo siempre respondía: 'porque los valientes no lloran'", remembra.