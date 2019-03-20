En una jornada histórica, Unión venció a Independiente del Valle en su debut por Copa Sudamericana

Unión vivió una noche histórica en Santa Fe, donde registró su primera participación en una competencia internacional en sus 111 años de existencia. Lo hizo con felicidad ante un colmado estadio 15 de Abril, ya que logró superar por 2 a 0 a Independiente del Valle de Ecuador, en el partido de ida de la Copa Sudamericana. Además, el "Tatengue" malogró dos penales.

El gol de Nicolás Mazzola a los 21 minutos del primer tiempo no solo fue el primero del ex Independiente y Gimnasia y Esgrima La Plata con la camiseta del equipo santafesino, sino la conquista inaugural en la historia de Unión en el plano internacional.

La única nota discordante de la jornada llegó en el segundo minuto de descuento de cada tiempo: en el primero, cuando Franco Fragapane generó un tiro penal para el conjunto "albirrojo" que después el propio ex delantero de Boca Juniors se encargó de dilapidar con un remate que se fue junto al palo derecho del arco defendido por Hamilton Piedra; y en el segundo, cuando el arquero le cometió la falta a Maximiliano Cuadra y Diego Zabala remató desde los 12 pasos por encima del travesaño.

Los dirigidos por Leonardo Madelón cuentan con un equipo muy ofensivo, en el que los volantes se suman mayoritaria y permanentemente al ataque.

Así, el uruguayo Diego Zabala, los mencionados Mazzola y Fragapane, más otro Franco, Troyansky, fueron las cartas para generar peligro en el área rival y, por añadidura, de convertir. Lo que sí le faltó a Unión fue un creador de juego, alguien como Darío Bottinelli, el hermano del zaguero central Jonathan, que estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó.

Nicolás Mazzola celebra el primer gol de Unión frente a Independiente del Valle (AFP)

Los que sí estuvieron fueron los otros dos hermanos que tiene el "Tatengue", Mauro y Bruno Pittón. El primero, ubicado en la mitad de la cancha y el otro, como generador de riesgo desde el lateral izquierdo con sus constantes proyecciones ofensivas. Dentro de ese contexto y después del penal malogrado por Fragapane, durante todo el segundo período Unión fue en busca de reparar esa pérdida y atacó de manera profunda al conjunto ecuatoriano, que tuvo en el volante argentino Cristian Pellerano a una de sus figuras.

Y otra vez, igual que en el primer período, volvió a tener su oportunidad con otro penal en el segundo minuto de descuento que Piedra le cometió a Cuadra y Zabala remató por encima del travesaño. Pero no fue desazón lo que invadió a los jugadores de Unión por esa nueva opción desperdiciada, sino furia, y con ella se lanzó sobre la valla de Independiente. Así, generó en 120 segundos dos córners consecutivos hasta que finalmente, en el cuarto minuto de descuento, metieron la pelota dentro del área ecuatoriana y, tras una serie de rebotes, otro debutante en las redes con la camiseta unionista, el ingresado Augusto Lotti, con un toque de zurda le dio el tan ansiado segundo gol al local, para hacer más histórico este día inolvidable.

La revancha de este encuentro tendrá lugar el 17 de abril en Ecuador, donde Independiente del Valle, un especialista en amargar a equipos argentinos como Boca Juniors y River Plate en Copa Libertadores, ahora intentará hacerlo con otro no tan grande como Unión en Copa Sudamericana, aunque media Santa Fe hoy sintió que por fin pudo entrar en la "historia grande".

Ubicado en la séptima posición en el torneo argentino, Unión está por concluir una campaña que lo volvería a depositar en la Copa Sudamericana, pero esta vez del año próximo. Con 34 puntos, viene de ganar en tres de sus últimas cinco presentaciones: superó 3-0 a Atlético Tucumán, venció 3-1 a Huracán, como visitante, y luego de perder ante Boca (1-3) y de igualar con Tigre (2-2), le ganó 3-0 a Lanús.

Unión y una noche histórica: jugó su primer partido de un torneo internacional (AFP)

El rival del "Tatengue" es un equipo conocido para el fútbol argentino. Independiente del Valle se hizo famoso cuando eliminó a Boca en las semifinales de la Copa Libertadores 2016, después de vencer al equipo de Guillermo Barros Schelotto en ambos duelos para clasificar a la final. Dirigido por el español Ismael Rescalvo, el conjunto ecuatoriano saldrá obligado al partido de vuelta, a jugarse en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

El dato saliente del club fundado en 1958 es que viajó a Santa Fe con solo 15 futbolistas disponibles para jugar el encuentro. En el torneo de la Primera División de Ecuador, Independiente del Valle se ubica en la cuarta colocación con 13 unidades, a uno del líder. De los seis partidos que jugó, triunfó en cuatro de ellos.

Formaciones:

Unión: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Bruno Pittón; Diego Zabala, Nelson Acevedo, Mauro Pittón y Franco Fragapane; Nicolás Mazzola y Franco Troyansky. DT: Leonardo Carol Madelón.

Independiente del Valle: Jorge Pinos; Anthony Landazuri, Luis León, Luis Segovia y Luis Ayala; Roberto Garcés, Cristian Pellerano, Angelo Preciado y Efrén Mera; Washington Corozo y Enzo Maidana. DT: Ismael Rescalvo

Árbitro: Gustavo Murillo (Colombia)

Estadio: 15 de Abril Santa Fe

TV: ESPN

Con información te Télam.

