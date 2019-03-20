infobae

En una jornada histórica, Unión venció a Independiente del Valle en su debut por Copa Sudamericana

El conjunto que dirige Leonardo Madelón disputa por primera vez un torneo internacional y, en el primer partido de la serie, le ganó al equipo de Ecuador 2 a 0 con goles de Nicolás Mazzola y Augusto Lotti. Además, el "Tatengue" malogró dos penales

Guardar

Unión vivió una noche histórica en Santa Fe, donde registró su primera participación en una competencia internacional en sus 111 años de existencia. Lo hizo con felicidad ante un colmado estadio 15 de Abril, ya que logró superar por 2 a 0 a Independiente del Valle de Ecuador, en el partido de ida de la Copa Sudamericana. Además, el "Tatengue" malogró dos penales.

El gol de Nicolás Mazzola a los 21 minutos del primer tiempo no solo fue el primero del ex Independiente y Gimnasia y Esgrima La Plata con la camiseta del equipo santafesino, sino la conquista inaugural en la historia de Unión en el plano internacional.

La única nota discordante de la jornada llegó en el segundo minuto de descuento de cada tiempo: en el primero, cuando Franco Fragapane generó un tiro penal para el conjunto "albirrojo" que después el propio ex delantero de Boca Juniors se encargó de dilapidar con un remate que se fue junto al palo derecho del arco defendido por Hamilton Piedra; y en el segundo, cuando el arquero le cometió la falta a Maximiliano Cuadra y Diego Zabala remató desde los 12 pasos por encima del travesaño.

Los dirigidos por Leonardo Madelón cuentan con un equipo muy ofensivo, en el que los volantes se suman mayoritaria y permanentemente al ataque.
Así, el uruguayo Diego Zabala, los mencionados Mazzola y Fragapane, más otro Franco, Troyansky, fueron las cartas para generar peligro en el área rival y, por añadidura, de convertir. Lo que sí le faltó a Unión fue un creador de juego, alguien como Darío Bottinelli, el hermano del zaguero central Jonathan, que estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó.

Nicolás Mazzola celebra el primer
Nicolás Mazzola celebra el primer gol de Unión frente a Independiente del Valle (AFP)

Los que sí estuvieron fueron los otros dos hermanos que tiene el "Tatengue", Mauro y Bruno Pittón. El primero, ubicado en la mitad de la cancha y el otro, como generador de riesgo desde el lateral izquierdo con sus constantes proyecciones ofensivas. Dentro de ese contexto y después del penal malogrado por Fragapane, durante todo el segundo período Unión fue en busca de reparar esa pérdida y atacó de manera profunda al conjunto ecuatoriano, que tuvo en el volante argentino Cristian Pellerano a una de sus figuras.

Y otra vez, igual que en el primer período, volvió a tener su oportunidad con otro penal en el segundo minuto de descuento que Piedra le cometió a Cuadra y Zabala remató por encima del travesaño. Pero no fue desazón lo que invadió a los jugadores de Unión por esa nueva opción desperdiciada, sino furia, y con ella se lanzó sobre la valla de Independiente. Así, generó en 120 segundos dos córners consecutivos hasta que finalmente, en el cuarto minuto de descuento, metieron la pelota dentro del área ecuatoriana y, tras una serie de rebotes, otro debutante en las redes con la camiseta unionista, el ingresado Augusto Lotti, con un toque de zurda le dio el tan ansiado segundo gol al local, para hacer más histórico este día inolvidable.

La revancha de este encuentro tendrá lugar el 17 de abril en Ecuador, donde Independiente del Valle, un especialista en amargar a equipos argentinos como Boca Juniors y River Plate en Copa Libertadores, ahora intentará hacerlo con otro no tan grande como Unión en Copa Sudamericana, aunque media Santa Fe hoy sintió que por fin pudo entrar en la "historia grande".

Ubicado en la séptima posición en el torneo argentino, Unión está por concluir una campaña que lo volvería a depositar en la Copa Sudamericana, pero esta vez del año próximo. Con 34 puntos, viene de ganar en tres de sus últimas cinco presentaciones: superó 3-0 a Atlético Tucumán, venció 3-1 a Huracán, como visitante, y luego de perder ante Boca (1-3) y de igualar con Tigre (2-2), le ganó 3-0 a Lanús.

Unión y una noche histórica:
Unión y una noche histórica: jugó su primer partido de un torneo internacional (AFP)

El rival del "Tatengue" es un equipo conocido para el fútbol argentino. Independiente del Valle se hizo famoso cuando eliminó a Boca en las semifinales de la Copa Libertadores 2016, después de vencer al equipo de Guillermo Barros Schelotto en ambos duelos para clasificar a la final. Dirigido por el español Ismael Rescalvo, el conjunto ecuatoriano saldrá obligado al partido de vuelta, a jugarse en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

El dato saliente del club fundado en 1958 es que viajó a Santa Fe con solo 15 futbolistas disponibles para jugar el encuentro. En el torneo de la Primera División de Ecuador, Independiente del Valle se ubica en la cuarta colocación con 13 unidades, a uno del líder. De los seis partidos que jugó, triunfó en cuatro de ellos.

Formaciones:

Unión: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Bruno Pittón; Diego Zabala, Nelson Acevedo, Mauro Pittón y Franco Fragapane; Nicolás Mazzola y Franco Troyansky. DT: Leonardo Carol Madelón.

Independiente del Valle: Jorge Pinos; Anthony Landazuri, Luis León, Luis Segovia y Luis Ayala; Roberto Garcés, Cristian Pellerano, Angelo Preciado y Efrén Mera; Washington Corozo y Enzo Maidana. DT: Ismael Rescalvo

Árbitro: Gustavo Murillo (Colombia)
Estadio: 15 de Abril Santa Fe
TV: ESPN

Con información te Télam.

Seguí el relato en vivo:

Temas Relacionados

Copa SudamericanaIndependiente del ValleUnión de Santa Fe

Últimas Noticias

Congresista del Pacto Histórico aseguró que Colombia “necesita legalización de drogas”

Hay incertidumbre por la posible descertificación de Estados Unidos a la política antidrogas del Gobierno de Gustavo Petro

Congresista del Pacto Histórico aseguró

Wilfredo Oscorima anuncia su retiro político y afirma que no tiene comunicación con Dina Boluarte desde el ‘Rolexgate’

El gobernador regional de Ayacucho descartó participar en las elecciones generales de 2026, evitó comentar sobre el caso ‘Rolexgate’ y aseguró que no mantiene contacto con Boluarte

Wilfredo Oscorima anuncia su retiro

Tensión en Ecuador por los bloqueos: transportistas y comunidades indígenas rechazan el fin del subsidio al diésel

El alza del galón de 1,80 a 2,80 dólares desató cortes de carreteras en seis provincias y una fuerte crítica de la Conaie, que acusa al Gobierno de Daniel Noboa de imponer un “paquetazo” dictado por el FMI

Tensión en Ecuador por los

JEP investigará a Rodrigo Granda por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas

La Jurisdicción Especial para la Paz indicó que el exmiembro del antiguo secretariado de las Farc tendría directa relación con los hechos que derivaron en la muerte de la mujer y que fueron cometidos por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP); aliado de la extinta organización guerrillera

JEP investigará a Rodrigo Granda

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: habitantes conviven tras eliminación de Elaine

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué dice la ciencia sobre

Qué dice la ciencia sobre el vínculo entre la contaminación del aire y la enfermedad de Parkinson

Los candidatos nacionales por PBA del peronismo se reunieron para definir la estrategia de cara a octubre

Equilibrio fiscal y más gasto en salud y jubilaciones: cuáles fueron las claves económicas del discurso de Milei

“Por ser virgen te dan $200.000″: investigan si captaban chicas frente al colegio para explotarlas sexualmente

Milei presentó el Presupuesto 2026: “Más allá del éxito de nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad”

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en Ecuador por los

Tensión en Ecuador por los bloqueos: transportistas y comunidades indígenas rechazan el fin del subsidio al diésel

El boom de la vida antes de los dinosaurios: cómo fue el gran salto evolutivo hace unos 520 millones de años

Trump advirtió a Hamas de que no habrá acuerdos si usa a los rehenes como escudos humanos

Más allá de las aulas: el impacto real del acompañamiento educativo

Estados Unidos exigió el “desmantelamiento completo” del programa nuclear iraní

TELESHOW
Murió el chef Ramiro Rodríguez

Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo, figura fundamental de la gastronomía argentina y de la cocina en TV

Pedro Rosemblat fue autocrítico tras su entrevista a Gustavo Cordera: “¿Fue un error hacer la nota o fue un error cómo yo la hice?"

Lali Espósito anunció su película documental en Netflix: “LALI: La que le gana al tiempo”

Cazzu rompió en llanto en pleno show por el homenaje que sus fans le hicieron a su hija Inti: el momento

Cómo sigue Thiago Medina: el nuevo parte médico sobre la salud del ex Gran Hermano