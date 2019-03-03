infobae

Con gol de Darío Cvitanich, Racing venció a Estudiantes y dio otro paso hacia el título

La "Academia" basó sus méritos en un muy buen primer tiempo. Así, a cuatro fechas del final de la Superliga, le sacó seis puntos a Defensa y Justicia, su escolta, que juega visita este lunes a Aldosivi. Además, se garantizó la plaza para la Copa Libertadores 2020

Basando sus méritos en un muy buen primer tiempo, Racing cumplió su trabajo. Con gol de Darío Cvitanich, venció 1-0 a Estudiantes y le devolvió la presión a Defensa y Justicia, que juega este lunes frente a Aldosivi de visitante: le sacó seis puntos y, a cuatro fechas del epílogo de la Superliga, dio otro importante paso hacia el título.

Con mucha presión y movilidad, tal pregona el estilo de Coudet, Racing buscó dejar a Estudiantes sin salida y se apropió de la pelota en largos pasajes de la primera etapa. Sin embargo, el Pincha esperó en su campo y cerró bien sus líneas. Sobre la derecha, por el lado de Zaracho, a espaldas de Evangelista, encontró el local los caminos más fértiles para encarar.

Pero las jugadas más riesgosas llegaron de pelota parada, síntoma también de que Estudiantes apeló a la falta táctica cuando se vio superado. A los 14 minutos, un centro venenoso encontró a Lisandro López, quien cruzó el remate y pasó cerca del palo. A los 19, el envío fue impactado por Zaracho, pero sin la fuerza suficiente para que terminase en gol.

El dueño de casa pasó un momento de zozobra a los 34, cuando un remate de Castro dio en el palo del arco de Arias y recorrió toda la línea. Pero, a los 36, consiguió golpear la Academia, con una definión cruzada de Cvitanich.

En el segundo tiempo, obligado por el resultado, Estudiantes salió más y presionó en la salida a Racing, lo que generó que estuviera menos cómodo al momento de trasladar el balón. Además, la visita anexó a la Gata Fernández al circuito, buscando tener mayor volumen de juego.

De todos modos, la primera llegada clara de la etapa complementaria la tuvo el equipo del Chacho: a los 19′, Lisandro López pisó el área y quedó cara a cara con el arquero, pero su remate pegó en el costado de la red. A los 26, avisó el Pincha: Albertengo probó desde afuera del área y forzó la respuesta del portero Arias. Y a los 36, repitió la advertencia: tras un centro de Sánchez, la pelota le quedó de aire a Fernández, quien con un remate mordido casi concreta el empate.

Pero Racing se reacomodó y, salvo algunos envíos cruzados, cerró el encuentro. Los dirigidos por Coudet dejaron atrás la eliminación por Copa Sudamericana ante Corinthians. Y alimentan el sueño de vuelta olímpica. Por lo pronto, ya se aseguraron la plaza para la Copa Libertadores 2020.

Estudiantes de La Plata, en tanto, aguardan por la presentación formal de Gabriel Milito como entrenador para dar vuelta la página.

Formaciones:

Estadio: Presidente Perón (Racing)
Árbitro: Facundo Tello

Posiciones:

