Horas más tarde, Nicolás Burdisso pareció contestarle al defensor. Aunque no lo nombró, el manager de Boca aseguró: "La Copa Libertadores no se gana hoy, se construye hoy". En diálogo con Fox Sports Radio, el ex futbolista "xeneize" explicó que "el club siempre será candidato" y que el próximo 5 de marzo en Bolivia irán "con el mejor equipo posible" para la Copa.