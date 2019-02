En su análisis, "los dirigentes súper profesionalizados que tiene el fútbol no deberían dejar tan solos a los chicos. Hay que cuidarlos, y a Emiliano no lo cuidaron". Con una mezcla de impotencia, bronca, frustración y sufrimiento, Daniel Ribero aclaró que la tragedia se pudo haber evitado: "Si hubiera sido el mejor piloto que estaba acostumbrado a hacer ese tipo de vuelos con el avión correspondiente, hubiese sido una cosa; pero no fue ni el mejor piloto, ni lo hizo con el avión que correspondía para esa época del año. No creo en el destino, porque hubo negligencia".