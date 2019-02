Otro de los más afectados fue Daniel Suárez, un árbitro de la Liga San Martín de San Jorge, que dirigió varios partidos de Emiliano cuando la joven promesa formaba sus primeras armas. "Durante sus 3 años nos regaló imágenes imborrables de sus goles. En ese momento ya nos dábamos cuenta que pintaba para ser un excelente delantero", recordó en diálogo con Infobae sin olvidar una anécdota que muestra el perfil del jugador: "Siempre fue muy correcto. Una vez le cobré una falta en ataque y cuando se me acercó pensé que me iba a protestar el fallo, como hace la mayoría de los futbolistas, pero no. Él me dijo que no había querido golpear a su rival y me pidió disculpas. Incluso ayudó al chico que había quedado golpeado".