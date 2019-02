Al día siguiente, con la anuencia del presidente Víctor Blanco y de Diego Milito, mánager de la Academia, Coudet decidió que pasara a entrenarse con la Reserva. El club no quiere perder la inversión que realizó por él cuando lo reincorporó: 4 millones de dólares. "Tiene que entender que hay límites que no se pueden cruzar. Él sabe que cometió un error. Hoy no sé si volverá a vestir la camiseta de Racing. Con errores, sé qué clase de chico es, tiene que seguir aprendiendo", señaló entonces Milito, ex compañero del zurdo en el título que cosechó Racing en 2014. Habrá que ver cuánta influencia tienen sus dardos en las redes en el restablecimiento de la armonía.